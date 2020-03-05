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Египет вводит визы для туристов

Египет вводит визы для туристов - Фото
Фото: pixabay.com
05.03.2020, 07:38

Туристическая виза будет выдаваться сроком на пять лет

В Египте вводятся туристические визы с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает Egyptian Streets.

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Визы вводят по распоряжению премьер-министра страны Мустафы Мадбули сроком на пять лет.

С лета туристы смогут неоднократно въезжать в страну, максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние, самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере $10.

  • 12 июля сообщалось, что страны Турция, Египет, Болгария - самые популярные направления отдыха украинцев по запросам в поисковике Google.
Арина Толина
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Египет отдых туристические визы
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