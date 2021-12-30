UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экоактивист просит увеличить штрафы за мусор в десятки и сотни раз: ждет ответа Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 14:25
Экоактивист просит увеличить штрафы за мусор в десятки и сотни раз: ждет ответа Зеленского - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Экоактивист просит Кабмин многократно увеличить размер штрафов за незаконный выброс мусора из-за засилья несанкционированных свалок. 30 сентября на сайте президента Артем Приходько из Харьковской области опубликовал петицию, которая набрала необходимые 25 000 подписей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он указал, что сейчас штраф за это чисто символический: его способен оплатить нарушитель, который "выбрасывает из окна автомобиля пустую бутылку". По мнению активиста, такая же ситуация и с крупными предприятиями, создающими стихийные свалки.

Экоактивист напомнил суммы: для физлиц – 340—1360 грн, юрлиц – 850—1700 грн.

Автор петиции утверждает, что правопорядок можно поддерживать "поощрительными и карательными" мерами. Он предлагает существенно увеличить суммы штрафов за несанкционированный выброс мусора:

- для физлиц: 14 450 – 29 750 грн

- для физлиц за выбросы мусора и промышленных отходов или остатков производства у водоемов: 17 000 – 34 000 грн

- для юрлиц:  68 000 – 98 600 грн

- для юрлиц за выбросы мусора и промышленных отходов или остатков производства у водоемов: 136 000 – 197 200 грн

Приходько указал, что полученные в бюджет от штрафов деньги можно потратить на сферу экологии или сортировку бытовых отходов.

Читайте также: Есть ли 75 грн штрафа за сорванный гриб. Какие штрафы и за что: инфографика от Минэкологии

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экология штраф загрязнение петиция мусор ответственность окружающая среда свалка Артем Приходько
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 