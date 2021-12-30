Экоактивист просит увеличить штрафы за мусор в десятки и сотни раз: ждет ответа Зеленского

Экоактивист просит Кабмин многократно увеличить размер штрафов за незаконный выброс мусора из-за засилья несанкционированных свалок. 30 сентября на сайте президента Артем Приходько из Харьковской области опубликовал петицию, которая набрала необходимые 25 000 подписей.

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Он указал, что сейчас штраф за это чисто символический: его способен оплатить нарушитель, который "выбрасывает из окна автомобиля пустую бутылку". По мнению активиста, такая же ситуация и с крупными предприятиями, создающими стихийные свалки.

Экоактивист напомнил суммы: для физлиц – 340—1360 грн, юрлиц – 850—1700 грн.

Автор петиции утверждает, что правопорядок можно поддерживать "поощрительными и карательными" мерами. Он предлагает существенно увеличить суммы штрафов за несанкционированный выброс мусора:

- для физлиц: 14 450 – 29 750 грн

- для физлиц за выбросы мусора и промышленных отходов или остатков производства у водоемов: 17 000 – 34 000 грн

- для юрлиц: 68 000 – 98 600 грн

- для юрлиц за выбросы мусора и промышленных отходов или остатков производства у водоемов: 136 000 – 197 200 грн

Приходько указал, что полученные в бюджет от штрафов деньги можно потратить на сферу экологии или сортировку бытовых отходов.

По данным Госэкоинспекции, в первом квартале 2021 года промышленность нанесла более 67 млн грн ущерба экологии Украины. Только за первые три месяца 2021 года инспекция составила более 4800 админпротоколов об экологических нарушениях.

Летом этого года в Киевской области спутники зафиксировали 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектар, нанесенный ущерб оценивают в 50 млн грн.

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Яна Катасонова

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