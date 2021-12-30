Экоактивист просит увеличить штрафы за мусор в десятки и сотни раз: ждет ответа Зеленского
Экоактивист просит Кабмин многократно увеличить размер штрафов за незаконный выброс мусора из-за засилья несанкционированных свалок. 30 сентября на сайте президента Артем Приходько из Харьковской области опубликовал петицию, которая набрала необходимые 25 000 подписей.
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Он указал, что сейчас штраф за это чисто символический: его способен оплатить нарушитель, который "выбрасывает из окна автомобиля пустую бутылку". По мнению активиста, такая же ситуация и с крупными предприятиями, создающими стихийные свалки.
Экоактивист напомнил суммы: для физлиц – 340—1360 грн, юрлиц – 850—1700 грн.
Автор петиции утверждает, что правопорядок можно поддерживать "поощрительными и карательными" мерами. Он предлагает существенно увеличить суммы штрафов за несанкционированный выброс мусора:
- для физлиц: 14 450 – 29 750 грн
- для физлиц за выбросы мусора и промышленных отходов или остатков производства у водоемов: 17 000 – 34 000 грн
- для юрлиц: 68 000 – 98 600 грн
- для юрлиц за выбросы мусора и промышленных отходов или остатков производства у водоемов: 136 000 – 197 200 грн
Приходько указал, что полученные в бюджет от штрафов деньги можно потратить на сферу экологии или сортировку бытовых отходов.
- По данным Госэкоинспекции, в первом квартале 2021 года промышленность нанесла более 67 млн грн ущерба экологии Украины. Только за первые три месяца 2021 года инспекция составила более 4800 админпротоколов об экологических нарушениях.
- Летом этого года в Киевской области спутники зафиксировали 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектар, нанесенный ущерб оценивают в 50 млн грн.
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