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Экс-охранник Яроша решил начать голодовку в колонии РФ - письмо

Экс-охранник Яроша решил начать голодовку в колонии РФ - письмо - Фото
Александр Шумков (фото предоставлено родственниками - uain.press)
15.10.2019, 18:41

Шумков констатировал, что Россия связала вопрос обмена политзаключенных с отводом войск в Донбассе

Украинский политзаключенный, бывший охранник экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша Александр Шумков, приговоренный в России к тюремному заключению, решил начать голодовку. Об этом сообщила в Facebook его тетя Людмила Шумкова, опубликовав фото полученного от племянникам письма.

Судя по содержанию письма, написано оно было 13 октября - в преддверии Дня защитника, с которым украинец поздравил всех патриотов. 

"Насчет переговоров, я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас, наши жизни, как рычаг давления с целью, чтобы Украина пошла на необходимые им уступки", - пишет политзаключенный.

По его словам, россияне не реагируют на заявления украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Нет реакции на обращения и от российской уполномоченной Татьяны Москальковой, отметил Шумков в своем письме. Он уточнил, что администрация колонии, где он содержится, составляет на него акты об отказе от уборки в прогулочном дворе. 

"В связи со всем этим я принял решение с завтрашнего дня начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в минском и нормандском формате, и чтобы наконец российской омбудсмен отреагировала на мои письма и публичные заявления Денисовой", - говорится в письме.

Он также выразил надежду, что такую позицию услышат другие политзаключенные в тюрьмах страны-агрессора и поддержат ее.

Письмо Александра Шумкова (Фото: Людмила Шумкова/Facebook)

  • В декабре 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам общего режима. Его объявили виновным по части 2 статьи 282.2 (Участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ.

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политзаключенные рф голодовка колония александр шумков
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