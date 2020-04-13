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Экс-сотрудница банка планировала сбывать персональные данные клиентов - полиция

Экс-сотрудница банка планировала сбывать персональные данные клиентов - полиция - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.04.2020, 17:14

В Харькове киберполиция задержала бывшую сотрудницу банка, которая собиралась использовать данные клиентов для личных нужд

Сотрудники киберполиции раскрыли в Харькове 31-летнюю экс-сотрудницу банка, которая перед увольнением отправила личные данные банковских клиентов себе на почту, собираясь потом якобы продавать их за деньги. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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До увольнения женщина работала с закрытыми банковскими данными и имела доступ к конфиденциальной информации. Еще работая в банке, она отправила с корпоративной почты на личную несколько писем с паспортами клиентов банка, их идентификационными номерами, налоговыми декларациями и банковскими выписками. По версии правоохранителей, полученные данные она планировала в дальнейшем продавать.

При обыске полиция нашла у фигурантки мобильный телефон и компьютерную технику, на которой хранились персональные данные клиентов банка и информация, содержащая банковскую тайну. Сейчас экс-сотруднице банка объявлено подозрение. Если ее вина будет признана судом, ей грозит до трех лет лишения свободы.

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Дарья Мостовая
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