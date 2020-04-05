В Одессе полиция жестко задержала владельца кафе за нарушение карантина: видео

Скриншот с видео

В Одессе сотрудники полиции жестко задержали владельца кафе на набережной, которое торговало чаем, кофе и продуктами питания на вынос. Полицейские объяснили свои действия тем, что владелец нарушил правила карантина и отказывался прекратить торговлю. Об этом сообщает Думская.

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Инцидент произошел вчера на пляжной набережной в районе 10-й станции Большого Фонтана.

Полицейские потребовали прекратить работу кафе, сославшись на постановление Кабмина №211.

Согласно опубликованному изданием видео, владелец кафе отказывался прекратить работу своего заведения, так как, по его мнению, она не нарушала данного постановления.

На другом видео полицейский предупреждает мужчину, что к нему будут применена сила. При этом человек стоит на месте и никаких действий не совершает. После этого полицейские хватают владельца кафе за руки и пытаются увести. Мужчина сопротивляется. Все заканчивается тем, что его валят на землю и применяют удушающие приемы.

По данным Думской, полицейские хотели доставить владельца кафе в отделение полиции.

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"Наручников у них при себе не оказалось. В течение 15 минут двое полицейских (суммарно 200 килограммов живого веса) буквально сидели верхом на предпринимателе и ждали, когда наручники подвезут", - пишет издание.

По информации журналистов, предприниматель обратился за медпомощью, у него диагностировали растяжение плечевого сухожилия.

В полиции сказали изданию, что квалифицируют действия бизнесмена как нарушение правил карантина. "Предварительно мы квалифицируем это как нарушение правил карантина. Полной картины еще нет, потому что мы не осмотрели нагрудные камеры патрульных. Вы ведь знаете, что осуществлять продажу готовой еды в прибрежной зоне запрещено. К сожалению, не все хотят соблюдать и возникают конфликтные ситуации. Это одна из них. Напоминаем еще раз о строгом соблюдении правил карантина", - сказали Думской в пресс-службе управления патрульной полиции.

На сайте ГУ Нацполиции Одесской области информация об указанном инциденте отсутствует.

3 апреля Кабмин утвердил список новых ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавируса.

В правительстве назвали варианты наказания за нарушение карантина и показали, какие санкции за это предусмотрены в мире.