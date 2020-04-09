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Коронавирус. В Першотравенске полиция провела обыск в библейском колледже

Коронавирус. В Першотравенске полиция провела обыск в библейском колледже - Фото
Обыск в библейском колледже Першотравенска (Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области)
09.04.2020, 23:55

В Першотравенске из-за вспышки коронавируса полиция провела обыск в библейском колледже

В Першотравенске Днепропетровской области полицейские уголовного розыска, в связи с необходимостью расследовать вспышку распространения коронавируса в городе, провели обыск в международном библейском колледже и изъяли вещественные доказательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Уточняется, что правоохранители изъяли видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флеш-носители, карты памяти и документацию.

Обыск в библейском колледже Першотравенска (Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области)

Отмечается, что извлечение информации с электронных носителей происходит при техподдержке киберполиции.

Сообщается, что следователи Першотравенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В полиции напоминают, что в сотрудничестве с врачами устанавливают круг лиц, контактировавших с больными COVID-19.

  • 6 и 7 апреля в Першотравенске выявили 20 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.
  • Сначала власти ошибочно назвали причиной вспышки собрание баптистов, но 8 апреля извинились и уточнили, что инфекция была выявлена среди людей, приехавших в Международный библейский колледж на базе церкви Новое поколение.

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Наталия Медведева
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