Коронавирус. В Першотравенске полиция провела обыск в библейском колледже

В Першотравенске Днепропетровской области полицейские уголовного розыска, в связи с необходимостью расследовать вспышку распространения коронавируса в городе, провели обыск в международном библейском колледже и изъяли вещественные доказательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
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Уточняется, что правоохранители изъяли видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флеш-носители, карты памяти и документацию.
Отмечается, что извлечение информации с электронных носителей происходит при техподдержке киберполиции.
Сообщается, что следователи Першотравенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
В полиции напоминают, что в сотрудничестве с врачами устанавливают круг лиц, контактировавших с больными COVID-19.
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