Епифаний надеется получить признание нескольких поместных церквей

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний надеется, что в новом году удастся получить признание еще нескольких поместных православных церквей. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы выразили надежду, что в будущем к этому процессу признания автокефалии Украинской православной церкви присоединятся другие поместные православные церкви. Мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей ", - рассказал Епифаний.

По его словам, участие в Соборе по случаю годовщины создания единой поместной церкви, который состоялся в Национальном заповеднике "София Киевская", приняло абсолютное большинство тех, кто должен был там быть.

Архиерейский Собор принял ряд соответствующих постановлений: задекларировано желание и готовность вести диалог с другими поместными православными церквами, одобрена работа Епифания, поручено ему от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу по вопросу защиты свободы совести в Украине, в частности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.