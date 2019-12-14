Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Глава ПЦУ Епифаний (фото - president.gov.ua)

На соборе Православной церкви Украины предстоятель церкви митрополит Киевский и всей Украины Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата и украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом у себя в Facebook сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

"На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - отметил Зоря.

Ранее Епифаний заявил, что ее автокефалия "фактически" признана Элладской православной церковью.