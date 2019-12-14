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Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (фото - president.gov.ua)
14.12.2019, 12:58

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь юридически ликвидированы

На соборе Православной церкви Украины  предстоятель церкви митрополит Киевский и всей Украины Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата и украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом у себя в Facebook сообщил спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

"На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - отметил Зоря.

Ранее Епифаний заявил, что ее автокефалия "фактически" признана Элладской православной церковью. 

  • 31 июля в Минкульт сообщали, что Украинской православной церкви Киевского патриархата не существует: ее не стало из-за слияния с Киевской митрополией Православной церкви Украины.
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упц кп УАПЦ митрополит епифаний
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