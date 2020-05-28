Еще один нардеп Слуги народа заболел коронавирусом

Валерий Божик (Фото - скриншот из видео - Чернівецький Промінь - YouTube)

Коронавирусная инфекция выявлена у депутата из фракции Слуга народа Валерия Божика. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник во фракции.

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"К сожалению, да. Выявили сегодня", - сообщил собеседник.

18 марта стало известно , что тест депутата Сергея Шахова на коронавирус дал позитивный результат.

стало известно 23 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у нардепа СН Руслана Горбенко.

20 мая у нардепа Олега Мейдича диагностировали COVID-19, после чего фракция ушла из сессионного зал Рады.