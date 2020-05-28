Еще один нардеп Слуги народа заболел коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у депутата из фракции Слуга народа Валерия Божика. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник во фракции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"К сожалению, да. Выявили сегодня", - сообщил собеседник.
-
18 марта стало известно, что тест депутата Сергея Шахова на коронавирус дал позитивный результат.
- 23 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у нардепа СН Руслана Горбенко.
-
20 мая у нардепа Олега Мейдича диагностировали COVID-19, после чего фракция ушла из сессионного зал Рады.
Владислав Сердюк, Юрий Смирнов