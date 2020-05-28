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Еще один нардеп Слуги народа заболел коронавирусом

Еще один нардеп Слуги народа заболел коронавирусом - Фото
Валерий Божик (Фото - скриншот из видео - Чернівецький Промінь - YouTube)
28.05.2020, 18:00

У нардепа СН Валерия Божика обнаружили коронавирус

Коронавирусная инфекция выявлена у депутата из фракции Слуга народа Валерия Божика. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник во фракции. 

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"К сожалению, да. Выявили сегодня", - сообщил собеседник.

  • 18 марта стало известно, что тест депутата Сергея Шахова на коронавирус дал позитивный результат. 
  • 23 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у нардепа СН Руслана Горбенко.
  • 20 мая у нардепа Олега Мейдича диагностировали COVID-19, после чего фракция ушла из сессионного зал Рады.
Владислав Сердюк, Юрий Смирнов
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