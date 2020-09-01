Если заболеваемость пойдет на спад, Украина откроет границу раньше — Шмыгаль

Премьер-министр подчеркнул, что закрытие границы было вынужденной мерой, чтобы остановить распространение коронавируса

Украина откроет границу для иностранцев, если на протяжении двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусом и уменьшится прирост новых заболевших, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире 1+1.

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По его словам, граница была закрыта не просто так, а чтобы остановить "импорт коронавируса в Украину". "Мы не первые и не последние — решение о закрытии границ начали принимать и другие европейские страны", — рассказал Шмыгаль

"Пока границы закрыты до конца сентября", — отметил премьер, добавив, что если заболеваемость пойдет на спад, то границу откроют быстрее.

Он напомнил, что и сейчас делаются исключения для отдельных категорий приезжих, которые имеют право въехать в Украину. С момента закрытия границы в страну въехала уже 21 000 иностранцев: студентов, бизнесменов, дипломатов.

26 августа Кабмин принял решение закрыть границы Украины для иностранцев с 29 августа до 28 сентября.

27 августа стало известно, что фактически границы закроют на сутки раньше, чем планировалось.

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Дарья Мостовая

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