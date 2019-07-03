Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 09:46

"Это издевательство": боевики оставят Луганск без света и воды

"Это издевательство": боевики оставят Луганск без света и воды - Фото
Фото: LIGA.net

Местные жители в оккупации жалуются на постоянные перебои с электричеством и подачей холодной воды

Боевики террористической организации ЛНР на несколько дней оставят временно оккупированный Луганск без электричества и воды. Об этом сегодня LIGA.net сообщили местные жители.

"Говорят, что 5 июля отключат вечером и, возможно, дадут свет 7 июля. При такой жаре - это издевательство", - отметили источники.

По их словам, в городе отмечается в последние дни до +37 градусов. "Холодильники потекут, продукты, которые тут покупаем по бешеным ценам, получается, вообще пропадут", - пожаловалась луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Она уточнила, что возможно электричества не будет и в других городах ОРЛО, например, Алчевске, Кадиевке, Антраците.

"Воды, которую дают по графику, тоже не будет. Пятый год проблема не решается, никто ничего не объясняет. Понимаете, у нас тут свое "королевство", - иронизирует Марина.

По информации собеседников LIGA.net, в Донецке таких проблем практически нет. "Свет отключают очень редко, а горячая и холодная вода была даже в самые тяжелые дни начала войны", - уточнил дончанин Максим.

14 мая 2019 года были зафиксированы проблемы с мобильной связью оператора Vodafone в Луганске. 

Читайте также: "Морковка для остолопов": что говорят в Луганске о паспортах РФ

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, вода, Луганск, Донецк, свет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 