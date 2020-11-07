"Это недопустимо". Степанов возмутился, что больных COVID-19 заставляют покупать шприцы
Чиновник утверждает, что в Минздраве видят "списки лекарств и чеки пациентов, которых иногда заставляют закупать за свои средства" шприцы и физраствор
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство отслеживает жалобы больных коронавирусом, которые находятся на стационарном лечении в больницах. Об этом он заявил во время онлайн-совещания с регионами по вопросам преодоления COVID-19, передает пресс-служба Минздрава.
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По словам чиновника, ситуация очень напряженная, поэтому важно, чтобы вовремя и в полном объеме выполнялись стандарты и протоколы Минздрава.
"Мы тщательно отслеживаем все источники информации, в частности, изучаем жалобы пациентов. Мы видим все те списки лекарств и чеки пациентов, которых иногда заставляют закупать за свои средства лекарства, начиная от физраствора и шприцов. Я считаю это недопустимым", – сказал Степанов.
Он уточнил, что при расчете медицинских тарифов были учтены все медицинские средства, входящие в национальный протокол оказания медицинской помощи при COVID-19.
Степанов добавил, что сейчас главная задача для регионов – обеспечить кислородом до 80% больничных коек для приема больных COVID.
- 7 октября Степанов заявил, что лечение тяжелого случая COVID-19 обходится в сумму от 45 000 грн.
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