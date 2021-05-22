Евровидение. Песня "Шум" группы Go_A заняла пятое место в мировом ТОП трендов Spotify

Песня "Шум" украинской группы Go_A вошел в ТОП-50 трендов приложения Spotify, заняв пятое место. С этой песней группа будет выступать сегодня в финале Евровидения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"А тем временем SHUM занимает пятое место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру! Как вам такая новость?" – сообщила группа в Instagram.

Go_A поднялась с восьмого на четвертую позицию в рейтинге букмекеров, на первом месте – группа из Италии, на втором – из Франции, на третьем – с Мальты.

В YouTube песню Shum посмотрели уже более 7,6 млн человек.

Go_A выступит сегодня на Евровидении под 19 номером из 26 участников. Трансляция началась в 22:00 на канале UA:Перший.

18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения. Одним из победителей стала украинская группа Go_A.

20 мая прошел второй полуфинал конкурса – определились все участники финала.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.