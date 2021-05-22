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Евровидение. Песня "Шум" группы Go_A заняла пятое место в мировом ТОП трендов Spotify

22.05.2021, 22:15
Евровидение. Песня
Кадр з кліпу Go_A - SHUM

Песня "Шум" украинской группы Go_A вошел в ТОП-50 трендов приложения Spotify, заняв пятое место. С этой песней группа будет выступать сегодня в финале Евровидения.

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"А тем временем SHUM занимает пятое место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру! Как вам такая новость?" – сообщила группа в Instagram.

Go_A поднялась с восьмого на четвертую позицию в рейтинге букмекеров, на первом месте – группа из Италии, на втором – из Франции, на третьем – с Мальты.

В YouTube песню Shum посмотрели уже более 7,6 млн человек.

Go_A выступит сегодня на Евровидении под 19 номером из 26 участников. Трансляция началась в 22:00 на канале UA:Перший.

Денис Юдин
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евровидение spotify Go-A Shum
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