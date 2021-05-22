Евровидение. Песня "Шум" группы Go_A заняла пятое место в мировом ТОП трендов Spotify
22.05.2021, 22:15
Кадр з кліпу Go_A - SHUM
Песня "Шум" украинской группы Go_A вошел в ТОП-50 трендов приложения Spotify, заняв пятое место. С этой песней группа будет выступать сегодня в финале Евровидения.
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"А тем временем SHUM занимает пятое место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру! Как вам такая новость?" – сообщила группа в Instagram.
Go_A поднялась с восьмого на четвертую позицию в рейтинге букмекеров, на первом месте – группа из Италии, на втором – из Франции, на третьем – с Мальты.
В YouTube песню Shum посмотрели уже более 7,6 млн человек.
Go_A выступит сегодня на Евровидении под 19 номером из 26 участников. Трансляция началась в 22:00 на канале UA:Перший.
- 18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения. Одним из победителей стала украинская группа Go_A.
- 20 мая прошел второй полуфинал конкурса – определились все участники финала.
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