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Фейки о COVID-19. За время карантина СБУ заблокировала более 2 700 сообществ

Фейки о COVID-19. За время карантина СБУ заблокировала более 2 700 сообществ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
09.06.2020, 17:40

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали сообщества с более чем миллионной аудиторией, которые распространяли фейки об эпидемии COVID-19

За последних три месяца СБУ заблокировала более 2 700 сообществ с более чем миллионной аудиторией и разоблачила 393 интернет-агитатора, которые распространяли фейки об эпидемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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173 человека привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КоАП.

Кроме того, по данным СБУ, за последние три месяца ведомство разоблачило 21 интернет-агитатора, которые "по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию и создавали панические настроения в обществе".

Они действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Жашкове, Чернигове и в населенных пунктах вблизи линии разграничения. Так, только за последнюю неделю сотрудники СБУ разоблачили трех интернет-агитаторов в Донецкой, Одесской области и в Чернигове.

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Отмечается, что агитаторы размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

"Также распространяли пропаганду террористических организаций "Л/ДНР" и выполняли другие задачи российских спецслужб", — указали в СБУ.

Открыты уголовные дела по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

  • 6 апреля в Днепре оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую распространялись фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Наталия Софиенко
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