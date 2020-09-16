Филарет выздоровел от COVID-19 — УПЦ КП

Почетный патриарх "выразил глубокую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от COVID-19 и в ближайшее время планирует совершать богослужения. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Там сообщили, что Филарет чувствует себя хорошо. Он уже выписан из больницы и находится в своей резиденции.

Почетный патриарх "выразил глубокую благодарность врачам и медицинскому персоналу, которые занимались им, и всем врачам, которые, рискуя собственным здоровьем, находятся рядом с больными".

19 марта в интервью на 4 канале Филарет заявил, что одна из причин пандемии коронавируса - однополые браки. "Но причина коронавируса – это греховность человечества. В чем особенность греха заключается? Открыто добро не защищают, а защищают зло, и не только защищают, а его распространяют. Я имею в виду прежде всего однополые браки", - сказал он.

При этом на вопрос, какие меры лично он использует для защиты от коронавируса, Филарет ответил: "Верю, что Господь не допустит, чтобы я заболел, потому что я должен служить церкви".

4 сентября стало известно, что Филарет заразился коронавирусом

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.