Почетный патриарх ПЦУ Филарет заболел COVID-19
04.09.2020, 16:48
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
По информации пресс-службы, состояние здоровья Филарета удовлетворительное
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.
Отмечается, что у Филарета во время планового тестирования был выявлен положительный результат на COVID-19.
Сообщается, что священнослужитель проходит курс лечения в больнице.
По информации пресс-службы, состояние здоровья Филарета удовлетворительное.
СПРАВКА. Филарет (Михаил Антонович Денисенко) – украинский православный церковный деятель, архиерей. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Патриарх Киевский и всей Руси-Украини, с 15 декабря 2018 носит титул почетный патриарх Православной церкви Украины. Герой Украины (2019). Выпускник Московской духовной семинарии Русской православной церкви. Священнослужителю 91 год.
- С 13 апреля до 25 мая Киево-Печерская лавра была закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса.
- В Украине за сутки 3 сентября зарегистрировали рекордное число заболевших – 2723, скончался 51 человек, 937 выздоровели.
- За все время эпидемии в стране зафиксировали 130 951 заразившегося, 60 613 выздоровевших и 2761 умершего.
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