COVID-19 и богослужение. Степанов сказал, что церкви закрывать не будут

Однако во время богослужений нужно лучше следить за выполнением эпидемиологических правил, отметил министр

Минздрав не планирует запрещать посещение церквей во время адаптивного карантина. Об этом на брифинге во Львове заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, он никогда не обвинял церкви в нарушениях, которые привели к всплеску заболеваний. Степанов подчеркнул, что заявления о якобы возможном закрытии церквей на карантин не соответствуют действительности.

"Я думаю, что тут нужно просто подумать о здоровье своих прихожан. Если есть такая проблематика, просто исправить ее. А каких-либо заявлений насчет … Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытие церквей? Уже начали выдумывать не из того, что я говорил, а самостоятельно", - отметил Степанов.

30 июля Степанов заявил, что сновной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.По словам главы Минздрава, кроме церковных служб росту заражения коронавирусом способствуют общественный транспорт и поездки во время отпуска.

В апреле во время Пасхи зафиксировано 19 нарушений карантина при богослужениях.

зафиксировано 19 нарушений 22 мая ПЦУ разъяснила верующим правила посещения храмов в условиях карантина.

25 июля на карантин закрылся мужской монастырь ПЦУ в Киеве.

Наталия Софиенко

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