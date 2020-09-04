Суточная заболеваемость в стране сильно перешагнула отметку в 2500 человек

За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине выявили 2723 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2430) – это уверенный рекорд по инцидентности. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Среди заболевших – 161 ребенок и 119 медиков. Госпитализировали за это время 532 пациента – это также рекорд.

За этот период скончался 51 человек (днем ранее – 54). Зафиксировано 937 выздоровевших (днем ранее — 859).

За этот период всего сделано 49 785 тестов (днем ранее - 46 151). По методу ПЦР, который выявляет заболевших, сделано 25 483 теста (днем ранее – 23 990), по методу ИФА, выявляющем как заболевших, так и переболевших, — 24 302 (днем ранее – 22 161).

За все время эпидемии в Украине зарегистрирован 130 951 заболевший, 2761 из них умер. 60 613 заразившихся выздоровели.

Правительство уверяет, что возвращения к жесткому карантину в стране "не будет в любом случае".

Этот коронавирус мутирует, но не "под человека", и это очень радует, говорят биологи Пентагона.

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Евгений Пилипенко

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