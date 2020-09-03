Эпидемия | В Украине – суточный рекорд по умершим от коронавируса
C конца прошлой рабочей недели число новых заболевших не снижается ниже 2000 случаев в сутки. Второй день подряд цифра держится у отметки 2500.
За прошедшие сутки, 2 сентября, в Украине выявили 2430 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2495). За этот период скончались 54 человека (днем ранее – 51). Это рекордное суточное число жертв нового патогена, данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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Зафиксировано 859 выздоровевших (днем ранее — 1015).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 128 228 заболевших, 2710 из них умерли; 59 676 выздоровели.
Новость будет дополнена во время брифинга Минздрава.
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- До конца сентября в Украину запрещен въезд иностранцам. Правительство уверяет, что возвращения к жесткому карантину в стране "не будет в любом случае".
- Минздрав упростит выход из самоизоляции лиц, контактировавших с больными: завершить ее можно будет без ПЦР-теста на 14-й день.
- В популярной у украинских отдыхающих Турции заявили, что в стране растет заболеваемость и они находятся "на втором пике первой волны".
- Ученые сообщили об обнаружении зависимости между тяжестью течения COVID-19 и размерами органа в грудной клетке.
- Этот коронавирус мутирует, но не "под человека", и это очень радует, говорят биологи Пентагона.
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