C конца прошлой рабочей недели число новых заболевших не снижается ниже 2000 случаев в сутки. Второй день подряд цифра держится у отметки 2500.

За прошедшие сутки, 2 сентября, в Украине выявили 2430 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2495). За этот период скончались 54 человека (днем ранее – 51). Это рекордное суточное число жертв нового патогена, данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Зафиксировано 859 выздоровевших (днем ранее — 1015).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 128 228 заболевших, 2710 из них умерли; 59 676 выздоровели.

Новость будет дополнена во время брифинга Минздрава.

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Евгений Пилипенко

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