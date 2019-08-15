Фильм об Иловайске бесплатно покажут в кинотеатрах: есть дата

Фото: facebook.com/mva.gov.ua

30 и 31 августа в шести кинотеатрах Киева состоится премьера документального фильма "Иловайск. Рыцари неба". Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов в Facebook.

"30 и 31 августа в шести кинотеатрах Киева - "Киевская Русь", "Флоренция", "Факел", "Днепр", "Лира", "Имени. Т. Шевченко" состоится премьера документального фильма "Иловайск. Рыцари неба", - отмечается в сообщении.

Фильм основан на интервью с родными, друзьями и собратьями павших героев, а также архивных материалах.

"Это попытка понять, почему произошла эта трагедия, можно было бы ее избежать, а также рассказ о тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины", - говорится в сообщении организаторов показа.

Вход свободный.

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.

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