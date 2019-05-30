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30.05.2019, 14:30

Фонд Let's Help проведет четвертый всеукраинский флешмоб

Фонд Let
Флешмоб #letshelpbabushkas от фонда Let's Help Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Волонтеры в белых футболках с надписью #letshelpbabusya или Let's Help #babushkas будут доукомплектовать и оплачивать покупки пожилых людей

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

4 июня фонд Let’s Help (входит в группу компаний ЛИГА) проведет четвертый всеукраинский флешмоб #letshelpbabusya, ранее #letshelpbabushkas. Собираем волонтеров в супермаркетах разных уголков Украины с целью оплачивать покупки дедушек и бабушек.

"Фонд Let's help организует #letshelpbabusya с целью обратить внимание на неплатежеспособность одиноких пенсионеров и помочь приобрести элементарные продукты питания", - заявили в пресс-службе фонда.

Начиная с 10:00 утра волонтеры будут дежурить на кассах и в залах супермаркетов и предлагать стареньким дедушкам и бабушкам доукомплектовать и оплатить покупки.

Ищите наших волонтеров в белых футболках с надписью #letshelpbabusya или Let's Help #babushkas в супермаркетах вашего района.

Фонд приглашает журналистов. Аккредитация по телефону +38 093 168 92 88, Алена Данильченко.

15 мая фонд Let's Help провел бесплатный концерт для 1800 пожилых людей.

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Справка. МБФ Let's Help входит в ГК ЛИГА и уже более 3-х лет заботится о жизни пожилых людей в Украине, реализуя программу Достойная старость. Одной из основных задач фонда является повышение ценности пожилого человека в обществе. Фонд систематически помогает бабушкам и дедушкам, проживающим в 83 гериатрических пансионатах в пяти областях Украины: Киевская, Черкасская, Львовская, Житомирская и Черниговская. Количество подопечных - более 3000 человек.

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Теги: флешмоб, благотворительность, Let’s Help, #letshelpbabusya
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