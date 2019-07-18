Француз обнаружил фото своей ампутированной ноги на пачке сигарет

Иллюстративное фото: EPA

На пачках сигарет, продающихся в ЕС, разместили в качестве иллюстрации вреда для здоровья фото ампутированной ноги жителя Франции, который потерял конечность в результате нападения на него в 1997 году. При этом производитель не обращался к французу за разрешением на использование фото, пишет ВВС.

60-летний житель восточной Франции говорит, что был ошеломлен, обнаружив изображение своей ампутированной ноги на сигаретных пачках.

Фото сопровождается текстовым сообщением о вреде курения для артерий.

Metz : il retrouve la photo de sa jambe amputée sur des paquets de cigarettes https://t.co/w625zN8LGG — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) July 17, 2019

Адвокат мужчины обратился в Европейскую комиссию, чтобы выяснить, как это произошло. Именно этот орган отвечает за размещение таких изображений на пачках сигарет, продающихся в ЕС.

По словам юриста, его клиент никогда не соглашался на использование фото. Он считает, что снимок взяли в местной больнице, в которую гражданин обращался за консультацией о протезировании.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения готовит новый законопроект по борьбе с курением.