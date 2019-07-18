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18.07.2019, 15:36

Француз обнаружил фото своей ампутированной ноги на пачке сигарет

Француз обнаружил фото своей ампутированной ноги на пачке сигарет - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Проблемы с сосудами на сигаретных пачках проиллюстрировали снимком ноги, ампутированной в результате нападения

На пачках сигарет, продающихся в ЕС, разместили в качестве иллюстрации вреда для здоровья фото ампутированной ноги жителя Франции, который потерял конечность в результате нападения на него в 1997 году. При этом производитель не обращался к французу за разрешением на использование фото, пишет ВВС.

60-летний житель восточной Франции говорит, что был ошеломлен, обнаружив изображение своей ампутированной ноги на сигаретных пачках.

Фото сопровождается текстовым сообщением о вреде курения для артерий.

Адвокат мужчины обратился в Европейскую комиссию, чтобы выяснить, как это произошло. Именно этот орган отвечает за размещение таких изображений на пачках сигарет, продающихся в ЕС.

По словам юриста, его клиент никогда не соглашался на использование фото. Он считает, что снимок взяли в местной больнице, в которую гражданин обращался за консультацией о протезировании.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения готовит новый законопроект по борьбе с курением.

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Теги: сигареты, здоровье, табак, курение
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