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28.05.2019, 14:57

Где и когда ухудшится погода: шквалы и град - карта

Где и когда ухудшится погода: шквалы и град - карта - Фото
Погода (фото - unsplash.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, порывы ветра с юго-востока будут достигать 15-20 м/с

Завтра, 29 мая, на западе резко ухудшатся погодные условия. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Будут идти снова кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град. И, соответственно, температура воздуха на западе ожидается ниже, + 21, + 24 градуса", - отметила Диденко.

По ее словам, сегодняшний сильный ветер перескочит и в завтрашнем дне - порывы с юго-востока будут достигать 15-20 м/с.

Ветер ослабнет 30 мая. В Киеве среда будет сухой и жаркой, без осадков, +26, +28 градусов.

"31 мая и 1-2 июня в Киеве появятся дожди, температура воздуха несколько снизится", - уточнила Диденко.

Она предупредила, что атмосферные перепады могут влиять на здоровье, вызывать головную боль и сонливость.

В связи с непогодой в ночь с 24 на 25 мае в Украине оказались обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях.

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Теги: Наталья Диденко, погода, град, шквал
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