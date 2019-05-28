Где и когда ухудшится погода: шквалы и град - карта

Погода (фото - unsplash.com)

Завтра, 29 мая, на западе резко ухудшатся погодные условия. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Будут идти снова кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град. И, соответственно, температура воздуха на западе ожидается ниже, + 21, + 24 градуса", - отметила Диденко.

По ее словам, сегодняшний сильный ветер перескочит и в завтрашнем дне - порывы с юго-востока будут достигать 15-20 м/с.

Ветер ослабнет 30 мая. В Киеве среда будет сухой и жаркой, без осадков, +26, +28 градусов.

"31 мая и 1-2 июня в Киеве появятся дожди, температура воздуха несколько снизится", - уточнила Диденко.

Она предупредила, что атмосферные перепады могут влиять на здоровье, вызывать головную боль и сонливость.

В связи с непогодой в ночь с 24 на 25 мае в Украине оказались обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях.