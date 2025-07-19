Генерал Фройдинг: Россия хочет запускать до 2000 дронов. Нужно усилить ПВО Украины

Кристиан Фройдинг (скриншот видео Bundeswehr)

Россия сейчас запускает около 700 дронов по Украине каждые три-четыре дня, но рассчитывает запускать 2000 БпЛА одновременно. В связи с этим Украине необходимо повысить эффективность противовоздушной обороны, заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе Бундесвера Nachgefragt.

По его словам, Россия для осуществления своих планов продолжает наращивать производственные мощности. Цель массированных атак, с использованием дронов и ракет, – вызвать у общества усталость от войны. Но такой подход не всегда был успешным в истории войн, отметил немецкий генерал.

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По его словам, бороться с российскими "шахедами" при помощи ракет Patriot бессмысленно. Он привел в пример, что один "шахед" стоит 30 000-50 000 евро, в то время как одна ракета Patriot стоит около 5 млн евро.

"Нам необходимо рассмотреть возможность принятия разумных контрмер, стоимостью от 2 000 до 4 000 евро каждая", – сказал Фройдинг.

Еще один вариант укрепления украинской ППО – это заблаговременные действия, то есть дальнобойные удары по российским самолетам, аэродромам и объектам оборонного производства.