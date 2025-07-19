Генерал Фройдінг: Росія хоче запускати до 2000 дронів. Потрібно посилити ППО України

Крістіан Фройдінг (скриншот відео Bundeswehr)

Росія зараз запускає близько 700 дронів по Україні кожні три-чотири дні, але розраховує запускати 2000 БпЛА одночасно. У зв'язку з цим Україні необхідно підвищити ефективність протиповітряної оборони, заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі Бундесверу Nachgefragt.

За його словами, Росія для здійснення своїх планів продовжує нарощувати виробничі потужності. Мета масованих атак, з використанням дронів і ракет, – викликати у суспільства втому від війни. Але такий підхід не завжди був успішним в історії воєн, зазначив німецький генерал.

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За його словами, боротися з російськими "шахедами" за допомогою ракет Patriot безглуздо. Він навів як приклад, що один "шахед" коштує 30 000 – 50 000 євро, тоді як одна ракета Patriot оцінюється в близько 5 млн євро.

"Нам необхідно розглянути можливість ухвалення розумних контрзаходів, вартістю від 2000 до 4000 євро кожен", – сказав Фройдінг.

Ще один варіант зміцнення української ППО – це завчасні дії, тобто далекобійні удари по російських літаках, аеродромах і об'єктах оборонного виробництва.