Германия наградила орденом за заслуги украинку, пережившую концлагеря

Украинка Анастасия Гулей последние 20 лет рассказывает молодому поколению о пережитом ею во время Второй мировой войны

Германия наградила украинку Анастасию Гулей орденом за заслуги Федеративной Республики Германия (орден "Крест за заслуги на ленте"). Награду вручили за активность в увековечивании памяти жертв национал-социалистической диктатуры, говорится в сообщении официального сайта Посольства Германии в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время Второй мировой войны украинка пережила гестаповские тюрьмы и концентрационные лагеря Аушвиц и Берген-Бельзен, а после ее окончания - посвятила жизнь примирению: последние 20 лет она рассказывает о пережитом следующим поколениям, в том числе в Германии.

На церемонии награждения немецкий дипломат и посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отметила, что для ее народа главное сохранить историю и память о человеконенавистнической диктатуре национал-социализма.

"Ваш голос (Анастасии Гулей - ред.) против забытия есть и остается несоизмеримо весомым", подчеркнула она, добавив, что возможность заглянуть в темные страницы жизни "дает возможность молодежи извлекать собственные уроки из истории".

СПРАВКА. Орден за заслуги ФРГ является высшим признанием Германией заслуг перед обществом и присуждается за особые заслуги перед страной, а также за политические, социально-экономические и духовные достижения. Он был учрежден в 1951 году, с этого времени награду получили почти 260 000 человек.

28 мая президент Владимир Зеленский посмертно наградил полковника Юрия Межакова орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени - за личные заслуги в служении народу Украины и защиту территории страны.

Читайте также: В концлагере Освенцим нашли предметы узников: их могли прятать для побега - фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.