Президент наградил посмертно полковника Межакова

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 1-й отдельной танковой Северской бригады полковника Юрия Межакова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю:
наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича - полковника (посмертно)".
Сегодня утром командир первой отдельной танковой Северской бригады полковник Юрий Межаков умер в Донецкой области.