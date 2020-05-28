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Президент наградил посмертно полковника Межакова

Президент наградил посмертно полковника Межакова - Фото
Юрий Межаков (Фото - 1 окрема танкова Сіверська бригада, Facebook)
28.05.2020, 22:29

Полковник Юрий Межаков награжден посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 1-й отдельной танковой Северской бригады полковника Юрия Межакова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю:

наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича - полковника (посмертно)".

Сегодня утром командир первой отдельной танковой Северской бригады полковник Юрий Межаков умер в Донецкой области.

  • 20 мая на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов.
  • 21 мая президент Зеленский присвоил Губанову звание Героя Украины посмертно.
Наталия Медведева
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