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В концлагере Освенцим нашли предметы узников: их могли прятать для побега – фото

В концлагере Освенцим нашли предметы узников: их могли прятать для побега – фото - Фото
Концлагерь Освенцим (Фото: пресс-служба президента Украины)
21.05.2020, 11:47

В дымоходе концлагеря Освенцима нашли спрятанные узниками предметы. Историки не исключают, что их могли использовать для подготовки побега.

В дымоходе одной из печей концлагеря нацистской Германии Аушвиц (Освенцим) нашли предметы, которые, считают историки, были спрятаны узниками. Об этом сообщает пресс-служба Национального фонда Австрии жертв национал-социализма.

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Cреди найденных предметов -  ножи, вилки, крючки, ножницы, кусочки кожи, инструменты сапожника и детали обуви. Отмечается, что предметы найдены во время реставрации блоке №17, где находились мастерские.

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Историки предполагают, что узники могли прятать предметы, в частности слесарные инструменты, для организации побега из концлагеря. Также они не исключают, что узники могли обмениваться предметами друг с другом.

СПРАВКА. Аушвиц – комплекс концентрационных лагерей и лагерей смерти нацистской Германии, который с 1940 по 1945 год функционировал на территории современной Польши вблизи городка Освенцим.

По данным мемориального комплекса Аушвиц-Биркенау, в лагере были убиты около 1,1 млн человек.

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Марк Сировой
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