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Глава МОЗ Степанов объяснил высокую смертность от коронавируса на Прикарпатье

Глава МОЗ Степанов объяснил высокую смертность от коронавируса на Прикарпатье - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
13.04.2020, 22:37

По словам министра здравоохранения, все умершие в Ивано-Франковской области от коронавируса, были в группе риска

Все 24 человека, умершие от коронавируса в Ивано-Франковской области, были в группе риска или слишком поздно обратились за помощью. Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Его попросили прокомментировать высокую смертность от COVID-19 на Прикарпатье — 24 из 93 умерших именно из этого региона.

Сепанов ответил, что в пятницу в область выезжала комиссия из Киева.

"К сожалению, все люди, случаи которых они (члены комиссии, - ред.) изучили, имели или сопутствующие заболевания - сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания, или люди из группы риска по возрасту, или люди, которые обращались за медпомощью уже в критической стадии", - сказал министр.

"Каких-то критических нарушений с медицинской точки зрения просто не было", - добавил Степанов.

  • По данным на 9:00 13 апреля, в Украине 3102 заболевших COVID-19, 93 человек умерли, 97 выздоровели. 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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