Глава МОЗ Степанов объяснил высокую смертность от коронавируса на Прикарпатье

Все 24 человека, умершие от коронавируса в Ивано-Франковской области, были в группе риска или слишком поздно обратились за помощью. Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Его попросили прокомментировать высокую смертность от COVID-19 на Прикарпатье — 24 из 93 умерших именно из этого региона.
Сепанов ответил, что в пятницу в область выезжала комиссия из Киева.
"К сожалению, все люди, случаи которых они (члены комиссии, - ред.) изучили, имели или сопутствующие заболевания - сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания, или люди из группы риска по возрасту, или люди, которые обращались за медпомощью уже в критической стадии", - сказал министр.
"Каких-то критических нарушений с медицинской точки зрения просто не было", - добавил Степанов.