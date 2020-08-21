Глава профсоюза шахтеров ответил Лукашенко: Украинские горняки не поедут в Беларусь

По словам Михаила Волынца, шахтеры – одна из самых солидарных каст в мире

Украинские шахтеры не поедут в Беларусь, чтобы работать вместо бастующих на Беларуськалии. Об этом заявил в видеообращении глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в ответ на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, что участников забастовки на Беларуськалии могут заменить "безработные шахтеры из Украины".

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Волынец пожелал белорусским коллегам удачи и свободных выборов.

Он отметил, что на шахтах в Украине (не только угольных, но и по добыче железной руды, марганца, циркония и т.п.) не укомплектованы штаты, то есть не хватает работников.

Также он подчеркнул, что шахтеры солидарны друг с другом, и украинцы не подведут белорусских коллег.

"Шахтеры – одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров", – сказал председатель профсоюза.

Волынец поддержал протест шахтеров Беларуськалия.

"Вы имеете право на свое волеизъявление. Мы не раз оказывались в Украине в сложном положении, но мы отвоевали себе это право – мы можем свободно выходить на забастовку, на митинги в любом уголке нашей страны, у нас свободные выборы, и желаем вам добиться соблюдения ваших прав и свобод", - подытожил он.

Ранее сегодня Лукашенко пригрозил бастующим на предприятий Беларуськалий заменить их шахтерами из Украины.

Наталия Медведева

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