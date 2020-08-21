Сюр. Лукашенко грозит бастующим шахтерам "заменить" их солигорцами или украинцами

Откуда у Лукашенко данные о желающих работать на беларуских шахтах украинцах, госСМИ Беларуси не уточняют

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил бастующим шахтерам Беларуськалия, что их могут заменить рабочие из других регионов страны или украинцы. Об этом сообщает госСМИ БЕЛТА.

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"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2000 человек хотят работать на Беларуськалии. Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных", - сказал он.

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Марк Сировой

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