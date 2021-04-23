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Глава СММ ОБСЕ: Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий на Донбассе

23.04.2021, 06:37
Глава СММ ОБСЕ: Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий на Донбассе - Фото
Яшар Халит Чевик (Фото: пресс-служба ОБСЕ)

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик прокомментировал ситуацию на востоке Украины. Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня остается на прежнем уровне, наблюдается ряд тенденций, вызывающих беспокойство, заявил он в обращении к постоянному совету ОБСЕ.

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Он отметил, что миссия зафиксировала усиление и "расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения", а также увеличение количества жертв среди мирного населения и случаев разрушения или повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

"Каждая жертва опустошает семьи и общины, а также усугубляет напряженную обстановку, обуславливая цикл насилия, который подрывает политические усилия, направленные на урегулирование ситуации", – подчеркнул Чевик.

По его словам, все усилия миссии не могут заменить действия сторон, направленные на фактическое прекращение огня, потому что "постороннего механизма для обеспечения соблюдения режима прекращения режима огня не существует".

  • В феврале миссия ОБСЕ на Донбассе обнаружила на полигоне боевиков в районе оккупированной Бугаевки российскую радиолокационную станцию.

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Дарья Мостовая
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