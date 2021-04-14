Боевики стягивают тяжелое вооружение на Донбассе: почти 100 нарушений за две недели – ОБСЕ
ОБСЕ за последние две недели зафиксировала около 94 случаев размещения тяжелого вооружения с нарушением соответствующих линий отвода со стороны боевиков российских оккупационных войск. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на данные наблюдателей.
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Отмечается, что с 5 по 11 апреля миссия зафиксировала как минимум 25 случаев размещения тяжелого вооружения вне выделенных мест хранения вооружения (92% из которых зафиксировано в неподконтрольных Украине районах – ОБСЕ).
В течение 29 марта – 4 апреля наблюдатели обнаружили, что российские боевики 71 раз нарушили договоренность об отводе тяжелого вооружения.
- 31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.
- По данным наблюдателей из Общего центра контроля и координации, боевики укрепляют позиции в Донецком аэропорту, а также вблизи Широкино. Кроме того, сообщалось, что оккупанты переместили свое вооружение с нарушением линий отвода.
- 13 апреля на позиции украинских войск около населенного пункта Майорск в северо-восточном пригороде временно оккупированной Горловки погиб военнослужащий.
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