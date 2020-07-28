Годовалый ребенок установил рекорд Украины, сделав 430 повторений на пресс: фото

В Киеве ребенок Владислав Зайончковский установил рекорд Украины, сделав 430 беспрерывных повторений на пресс

24 июля в Киеве годовалый Владислав Зайончковский установил рекорд Украины, сделав 430 повторений на пресс за 56 минут. Об этом в Facebook рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Зайончковскому год и девять месяцев. Изначально на рекорд было заявлено 300 повторений упражнений на пресс, выполненных в беспрерывном режиме за один подход. Однако ребенок сделал 430 беспрерывных повторений на пресс за 56 минут.

Отец ребенка Алексей Зайончковский говорит, что занятия спортом позитивно влияют на развитие мозга ребенка.

Главной преградой была не физическая подготовка, а возможность ребенка фокусироваться на одном упражнении длительное время и не терять внимание.

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Владислав Сердюк

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