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Град и шквалы. Синоптики предупредили, где ухудшится погода: карта

Град и шквалы. Синоптики предупредили, где ухудшится погода: карта - Фото
Иллюстративное фото: needpix.com
16.06.2020, 08:43

Сегодня на всей территории страны - грозы, кроме трех областей

По данным Укргидрометцентра, днем 16 июня в Украине, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областях, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что ветер будет с востока, умеренный, с порывами.

Карта погоды на 16 июня

Карта погоды на 16 июня (фото - meteo.gov.ua)

Днем ​​воздух прогреется + 25, + 30 градусов, в восточных областях + 28 ,+ 33 градуса.

"В Киеве вторник будет с неустойчивой погодой, временами дождь с грозой, днем ​​+26, + 28 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, во второй половине текущей недели температура воздуха попытается вновь вернуть сильную жару, повысится на 2-4 градуса.

"Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22 июня, воздух снова станет свежим", - добавила она.

  • 13 июня сообщалось, что по прогнозам синоптиков 14 июня в Киеве ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с.

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Арина Толина
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