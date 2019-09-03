Град и шквалы. В Украине объявили штормовое предупреждение

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По сообщению Укргидрометцентра, 3 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях - грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине ощутимо похолодает.

"На севере, западе, в центральных областях, до Одесской области прорвется полоса низкой температуры воздуха. Днем ожидается + 17, + 24 градуса, местами и ниже", - сказала Диденко.

По ее словам, на востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области еще будет сухо и жарко, + 26, + 32 градуса.

"Похолодание принесет атмосферный фронт", - добавила Диденко, уточнив, что дожди ожидаются на Правобережье.

В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов.

Сегодня сообщалось, что 3 сентября большую часть Украины ожидают дожди и грозы.

Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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