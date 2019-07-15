Гриневич: К 2023 для поступления нужен будет английский на В1

Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

К 2023 году иностранный язык на уровне В1 будет обязательным условием для поступления в университеты. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, передает пресс-служба министерства.

Гриневич считает, что главная проблема преподавания английского в университетах - разный уровень подготовки абитуриентов.

"Это одновременно вредит двум группам –и студентам с низким уровнем, которые не успевают проходить программу и не могут нормально ее усваивать, и сильным студентам,которые страдают от политики ориентации на более слабого", - пишет МОН.

Глава министерства добавила, что для абитуриентов с более низким уровнем иностранного языка будут проводить дополнительные языковые курсы и интенсивы.

В университетах Минобразования планирует ввести обязательное преподавание профильных предметов на английском, а уровень В2 будет обязательным условием для окончания ВУЗа.

Ранее Гриневич рассказала свое мнение о репетиторстве в школах.

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