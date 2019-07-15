Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.07.2019, 14:26

Гриневич: К 2023 для поступления нужен будет английский на В1

Гриневич: К 2023 для поступления нужен будет английский на В1 - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Минобразования презентовала Концепцию развития английского языка в университетах

К 2023 году иностранный язык на уровне В1 будет обязательным условием для поступления в университеты. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, передает пресс-служба министерства.

Гриневич считает, что главная проблема преподавания английского в университетах - разный уровень подготовки абитуриентов.

"Это одновременно вредит двум группам –и студентам с низким уровнем, которые не успевают проходить программу и не могут нормально ее усваивать, и сильным студентам,которые страдают от политики ориентации на более слабого", - пишет МОН. 

Глава министерства добавила, что для абитуриентов с более низким уровнем иностранного языка будут проводить дополнительные языковые курсы и интенсивы. 

В университетах Минобразования планирует ввести обязательное преподавание профильных предметов на английском, а уровень В2 будет обязательным условием для окончания ВУЗа.

Ранее Гриневич рассказала свое мнение о репетиторстве в школах.

Читайте также: Гриневич во Львове не пустили в школу: требовали разрешение

Отправить:
Распечатать:
Теги: образование, минобразования, лилия гриневич, абитуриенты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 