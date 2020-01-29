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Грипп. Украина перешла эпидпорог заболеваемости - ЦОЗ

Грипп. Украина перешла эпидпорог заболеваемости - ЦОЗ - Фото
Фото: pixabay.com
29.01.2020, 16:44

Пик заболеваемости ожидается в конце января – начале февраля

Эпидемический порог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%, с начала эпидсезона лабораторно подтверждены 13 летальных случаев от осложнений гриппа. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Оксана Кошалко, передает Укринформ.

Она отметила, что превышение на 1,4% говорит о низкой эпидемической активности и о том, что ситуация не является угрожающей. При этом циркуляция вирусов гриппа лабораторно подтверждена на территории всей Украины, преобладает вирус типа А H1N1.

По словам Кошалко, летальные случаи были зарегистрированы в Житомирской, Ровенской, Запорожской, Тернопольской, Черниговской областях преимущественно среди лиц, имеющих хронические заболевания, все умершие не были вакцинированы от гриппа. В прошлом году количество умерших от осложнений гриппа составило 60 человек.

По данным ЦОЗ, которые привела врач-эпидемиолог, на среднем эпидемическом уровне активности вируса гриппа находятся Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. В других областях активность гриппа на низком уровне.

С начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболело около 2,5 млн человек, что составляет 7% от всего населения Украины.

Кошалко предупреждает, что пик заболеваемости ожидается в конце января – начале февраля.

В ЦОЗ отмечают, что подобная ситуация с заболеваемостью гриппом сложилась и у наших соседей - Польши, Венгрии, Словакии.

С начала года, за гриппа недели от гриппа привито около 220 000 человек.

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