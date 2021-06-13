Гроза, шквалы и град. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Киеве и ряде областей
Сегодня вечером и завтра в Киеве и ряде областей ухудшится погода, ожидаются шквалы и грозы, в некоторых районах будет град. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Telegram.
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Как отмечается, в Киеве и Киевской области до конца суток 13 июня ожидаются гроза и шквалы 15-20 м/с.
14 июня в южных и центральных областях Украины ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.
Во всех вышеперечисленных регионах объявлен первый уровень опасности (желтый). По классификатору на сайте Укргидрометцентра, это означает потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей среды погодные условия. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность и следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.
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