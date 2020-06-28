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Грозы, град, шквалы. В Украине прогнозируют ухудшение погоды

Грозы, град, шквалы. В Украине прогнозируют ухудшение погоды - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
28.06.2020, 22:11

В Украине прогнозируют ухудшение погоды – ожидаются грозы, град, шквалы

В понедельник, 29 июня, синоптики прогнозируют в Украине ухудшение погодных условий - грозы, град, шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Карта: Укргидрометцентр

"29 июня переменная облачность. На Левобережье ​​и в западных областях кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с, днем ​​во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 20-23°, днем ​​25-30°, в южной части до 34°", – говорится в сообщении.

В Киеве 29 июня без осадков. Температура ночью 17-19°, днем ​​27-29°. В Киевской области тоже сухо, температура ночью 14-19°, днем ​​25-30°.

30 июня в западных, северных и центральных областях кратковременный дождь, гроза, ночью 30 июня в Карпатах и ​​на Закарпатье местами сильный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 12-17°. Днем 30 июня 21-26°.

В Киеве и столичном регионе 30 июня кратковременные дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

  • С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.
  • В ночь на 23 июня в реке Белый Черемош видели авто, из которого звали на помощь; не успели - машину унесло, а днем из реки извлекли тело женщины.
  • По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.

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Наталия Медведева
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