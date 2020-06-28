Грозы, град, шквалы. В Украине прогнозируют ухудшение погоды

В понедельник, 29 июня, синоптики прогнозируют в Украине ухудшение погодных условий - грозы, град, шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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"29 июня переменная облачность. На Левобережье и в западных областях кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 20-23°, днем 25-30°, в южной части до 34°", – говорится в сообщении.
В Киеве 29 июня без осадков. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°. В Киевской области тоже сухо, температура ночью 14-19°, днем 25-30°.
30 июня в западных, северных и центральных областях кратковременный дождь, гроза, ночью 30 июня в Карпатах и на Закарпатье местами сильный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Температура в западных областях ночью 12-17°. Днем 30 июня 21-26°.
В Киеве и столичном регионе 30 июня кратковременные дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.
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