Идеальный синоптический комфорт: какой будет погода - карта

Фото: LIGA.net

Сегодня, 11 сентября, в течение дня ожидается + 25, + 29 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с.

"В Киеве будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт: ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она добавила, что теплый воздух продержится до выходных.

"В субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает. В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины выходными еще продлится теплая погода", - уточнила синоптик.

Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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