Идентификация. Для восстановления SIM-карты теперь надо передавать персональные данные
02.01.2022, 16:05
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
В Украине с 1 января 2022 года необходимо предоставлять персональные данные, чтобы восстановить потерянную SIM-карту. Об этом говорится в законе об электронных коммуникациях, который вступил в силу с нового года.
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В ч. 2 ст. 107 закона указано, что при утрате SIM-карты/e-SIM/настроек интернет-роутера анонимный пользователь может возобновить услуги только после его идентификации. Для этого он обязан предоставить оператору персональные данные.
Операторы же обязаны обеспечить возможность идентификации конечного пользователя через средства электронной идентификации.
- Закон об электронных коммуникациях был принят 30 сентября 2020-го. Он призван помочь Украине интегрироваться в единый цифровой рынок ЕС.
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