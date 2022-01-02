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Идентификация. Для восстановления SIM-карты теперь надо передавать персональные данные

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 16:05
Идентификация. Для восстановления SIM-карты теперь надо передавать персональные данные - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине с 1 января 2022 года необходимо предоставлять персональные данные, чтобы восстановить потерянную SIM-карту. Об этом говорится в законе об электронных коммуникациях, который вступил в силу с нового года.

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В ч. 2 ст. 107 закона указано, что при утрате SIM-карты/e-SIM/настроек интернет-роутера анонимный пользователь может возобновить услуги только после его идентификации. Для этого он обязан предоставить оператору персональные данные.

Операторы же обязаны обеспечить возможность идентификации конечного пользователя через средства электронной идентификации.

  • Закон об электронных коммуникациях был принят 30 сентября 2020-го. Он призван помочь Украине интегрироваться в единый цифровой рынок ЕС.

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Марк Сировой
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мобильная связь восстановление идентификация оператор SIM-карта электронные коммуникации
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