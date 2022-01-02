Идентификация. Для восстановления SIM-карты теперь надо передавать персональные данные

В Украине с 1 января 2022 года необходимо предоставлять персональные данные, чтобы восстановить потерянную SIM-карту. Об этом говорится в законе об электронных коммуникациях, который вступил в силу с нового года.

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В ч. 2 ст. 107 закона указано, что при утрате SIM-карты/e-SIM/настроек интернет-роутера анонимный пользователь может возобновить услуги только после его идентификации. Для этого он обязан предоставить оператору персональные данные.

Операторы же обязаны обеспечить возможность идентификации конечного пользователя через средства электронной идентификации.

Закон об электронных коммуникациях был принят 30 сентября 2020-го. Он призван помочь Украине интегрироваться в единый цифровой рынок ЕС.

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Марк Сировой

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