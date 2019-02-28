Иглы кактуса на ветке: найдена самая старая тату-машинка - фото

Фото: Bob Hubner, WSU

Археологи Университета штата Вашингтон в западной части Северной Америки нашли самый старый артефакт, использовавшийся для нанесения татуировок. Он был изготовлен около двух тысяч лет назад представителями индейской культуры анасази, также известными как предки Пуэбло. Об этом сообщает Archaeological Science: Reports.

Инструмент размером с шариковую ручку обнаружили случайно во время инвентаризации археологических материалов, которые хранились на складе более 40 лет.

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Он состоит из почти девятисантиметровой деревянной ручки, сделанной из ветки кустарника Rhus trilobata, соединенной в конце разделенными листьями юкки с двумя параллельными шипами кактуса, окрашенными в черный цвет на их кончиках. Именно остатки татуировочных пигментов на кончике помогли ученым распознать в находке инструмент для нанесения татуировок.

Ученые считают, что это открытие имеет большое значение для понимания отношений между древними людьми и того, как они выделялись среди остальных в то время, когда плотность населения на Юго-Западе увеличивалась.

Фото: Bob Hubner, WSU

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