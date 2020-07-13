Индия передала Украине лекарства от COVID-19. Хватит на лечение 5000 пациентов

Средство, которые передала Индия, внесено в отечественный протокол лечения

Украина сегодня получила от Индии партию антивирусных препаратов, которые используются при лечении пациентов, больных на COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что передано 50 000 капсул препарата OMVIR.

"Это средство внесено в отечественный протокол лечения, и наши больницы, признанные опорными в борьбе с COVID-19, очень заинтересованы в том, чтобы его получить. Этой партии хватит, чтобы пролечить около 5000 пациентов", — сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

Посол Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи отметил, что при необходимости его страна готова к дополнительным поставкам.

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 612 новых заболевших (678 днем ранее), умерли 15 пациентов (11), выздоровели - 385 (457). Всего за время эпидемии в стране заразились коронавирусом 54 133 человека. Умерли 1398 больных COVID-19. Выздоровели 26 503 пациентов.

Наталия Софиенко

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