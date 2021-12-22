Инициатива антициклона. Сегодня в Украине похолодает еще сильнее, до -18°C – карта

Сегодня, 22 декабря, в Украине похолодает до -18°C, а на формирование погоды будет влиять антициклон ANNI. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Как сообщается, ночью температура опустится до -10-15°C мороза, а на востоке и северо-востоке – до -18°C. Днем будет -4-9°C.

Теплее будет погода в южной и западной частях Украины – -7-12°C ночью и -1-6°C днем. В Карпатах ночью будет -14-19°C и 8-13°C днем.

В УГМЦ отмечают, что морозную погоду в Украине будет обеспечивать арктический воздух.

Кроме того, в стране будет повышаться атмосферное давление, поскольку западный антициклон ANNI возьмет инициативу в формировании погоды. Поэтому осадков будет все меньше – небольшой снег ожидается лишь в Крыму.

20 декабря из-за сильного снега на Подоле в Киеве сошел трамвай.

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Марк Сировой

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