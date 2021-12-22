UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инициатива антициклона. Сегодня в Украине похолодает еще сильнее, до -18°C – карта

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 09:37
Инициатива антициклона. Сегодня в Украине похолодает еще сильнее, до -18°C – карта - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Сегодня, 22 декабря, в Украине похолодает до -18°C, а на формирование погоды будет влиять антициклон ANNI. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, ночью температура опустится до -10-15°C мороза, а на востоке и северо-востоке – до -18°C. Днем будет -4-9°C.

Теплее будет погода в южной и западной частях Украины – -7-12°C ночью и -1-6°C днем. В Карпатах ночью будет -14-19°C и 8-13°C днем.

Инициатива антициклона. Сегодня в Украине похолодает еще сильнее, до -18°C – карта

В УГМЦ отмечают, что морозную погоду в Украине будет обеспечивать арктический воздух.

Кроме того, в стране будет повышаться атмосферное давление, поскольку западный антициклон ANNI возьмет инициативу в формировании погоды. Поэтому осадков будет все меньше – небольшой снег ожидается лишь в Крыму.

Инициатива антициклона. Сегодня в Украине похолодает еще сильнее, до -18°C – карта

Читайте также: Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по климату. США обескуражены

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода прогноз Укргидрометцентр мороз похолодание антициклон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 