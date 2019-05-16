Иностранные посольства отметили День вышивки: видео, фото

В частности, с Днем вышиванки поздравили работники посольства США в Украине. Сотрудники сняли короткое видео в вышиванках и сфотографировались.
Happy Vyshyvanka Day from the U.S. Embassy Team!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 16 мая 2019 г.
Посольство США в Україні вітає з Днем вишиванки!#VyshyvankaDay #ДеньВишиванки #ДеньВишиванки2019 pic.twitter.com/U6ziBLRfL8
Сотрудники посольства Швейцарии в Украине опубликовали в Twitter совместное фото в вышиванках, с ними сфотографировалась и нарядная собака по имени Тара. "С Днем вышиванки от посольства Швейцарии в Украине, в том числе от Тары!" - говорится в микроблоге.
З Днем Вишиванки від Посольства #Швейцарії в #Україні, включно з Тарою! Happy #VyshyvankaDay from the Embassy of #Switzerland including Tara! #ДеньВишиванки pic.twitter.com/wrFTVbsTBo— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 16 мая 2019 г.
Поздравило украинцев с Днем вышиванки и посольство Израиля в Украине, опубливовав видео работников диппредставительства в вышиванках в Twitter. "Посольство Израиля поздравляет всех украинцев с Днем вышиванки", - говорится в поздравлении.
Посольство Ізраїлю вітає усіх українців з Днем Вишиванки#ДеньВишиванки#VyshyvankaDay@MFA_Ukraine pic.twitter.com/u7gsTjWEAN— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 16 мая 2019 г.
Похожее видео выложили и работники посольства Канады.
Happy #VyshyvankaCanada2019 #VyshyvankaDay #ДеньВишиванки pic.twitter.com/DIJUvvMKrU— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) 16 мая 2019 г.
Сегодня, 16 мая, в Украине и других странах мира отмечают День вышиванки.
Всемирный день вышиванки призван сохранить и популяризовать украинские традиции, в частности ношение этнической вышитой украинской одежды. Традиционно в этот день проходят так называемые марши в вышиванках, тематические мероприятия и гуляния.