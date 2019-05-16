Иностранные посольства отметили День вышивки: видео, фото

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

В частности, с Днем вышиванки поздравили работники посольства США в Украине. Сотрудники сняли короткое видео в вышиванках и сфотографировались.

Сотрудники посольства Швейцарии в Украине опубликовали в Twitter совместное фото в вышиванках, с ними сфотографировалась и нарядная собака по имени Тара. "С Днем вышиванки от посольства Швейцарии в Украине, в том числе от Тары!" - говорится в микроблоге.

Поздравило украинцев с Днем вышиванки и посольство Израиля в Украине, опубливовав видео работников диппредставительства в вышиванках в Twitter. "Посольство Израиля поздравляет всех украинцев с Днем вышиванки", - говорится в поздравлении.

Похожее видео выложили и работники посольства Канады.

Сегодня, 16 мая, в Украине и других странах мира отмечают День вышиванки.

Всемирный день вышиванки призван сохранить и популяризовать украинские традиции, в частности ношение этнической вышитой украинской одежды. Традиционно в этот день проходят так называемые марши в вышиванках, тематические мероприятия и гуляния.