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06.03.2019, 13:35

"Ищут неблагонадежных": ситуация в оккупированном Донбассе - фото

"Ищут неблагонадежных": ситуация в оккупированном Донбассе - фото - Фото
Фото: LIGA.net

Собеседники LIGA.net﻿ рассказали о том, что происходит на улицах захваченного гибридными войсками РФ Луганска

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Командование российских оккупационных войск усиливает меры по предотвращению попадания в плен или перехода на сторону объединенных сил боевиков в Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Под видом контроля мероприятий воспитательной работы в подразделения российских оккупационных войск прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых неблагонадежных лиц. В состав указанных комиссий привлекаются офицеры с военно-политической работы и представители ФСБ РФ", - отмечается в сообщении.

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По данным ГУР, основные усилия члены комиссий уделяют выявлению тех наемников, которые имеют родственников или поддерживают связи с гражданами на территории, подконтрольной Украине.

Фото: LIGA.net

По информации источников LIGA.netво временно оккупированном Луганске боевики усилили патрулирование улиц за последние дни.

"Кроме патрулей, еще появились машины с Беркутом. Они вооружены до зубов", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он уточнил, что после 18:00 улицы города практически пустеют. "Комендантский час действует также с 23:00 до 06:00", - уточнил Сергей.

Луганчанка Марина добавила, что службы такси также перестают работать. "Максимум можно вызвать машину до 22:00. если Вам повезет", - отметила она.

10 февраля 2019 года сообщалось, что жители Луганска жалуются на низкий уровень жизни на пятом году оккупации.

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Теги: боевики, Луганск, гур, беркут, патрули
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