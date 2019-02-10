"Все очень печально": местные жители о жизни в Луганске - фото

Фото: LIGA.net

Жители Луганска жалуются на низкий уровень жизни на пятом году оккупации. Об этом сегодня LIGA.net рассказали несколько собеседников на правах анонимности.

"Все очень печально. Люди уезжают, даже те, кто из знакомых раньше вернулся домой. Больше уезжает молодежь. Как думаете куда? Не поверите – чаще в Украину", - отметила местная жительница Марина.

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Фото: LIGA.net

Другой собеседник подчеркнул, что многие разочарованы главарем террористов Леонидом Пасечником.

"Думали, что хоть что-то изменится. А стало только хуже. Работы нет, цены растут, дорог нет, все разворовывают, что еще можно украсть. Никому ничего не нужно", - объяснил он.

31 января 2019 года сообщалось, что главарю террористической организации ЛНР Леониду Пасечнику сделали операцию на сердце, поэтому его могут заменить другой кремлевской марионеткой.