"Выживаем, как можем": в Луганске подняли цены на хлеб

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Луганске выросли цены на хлеб и муку. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители.

"С сегодняшнего дня подорожал хлеб на один рубль. Сейчас он стоит уже 12 рублей (6 грн, - ред.), муку раньше можно было купить за 26-27 рублей (2 кг), то сегодня уже 30 рублей (15 грн, - ред)", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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Другой источник в городе уточнил, что продуктов украинского производства стало больше в магазинах. "Они на порядок дороже, но есть, конечно, что уже нас радует. Но многие тут, однозначно выживают, как могут", - добавил он.

По его словам, минимальная пенсия сейчас в Луганске составляет 3 тыс 100 рублей (1550 грн, - ред).

По информации LIGA.net, многие луганчане жаловались на лекарства российского производства.