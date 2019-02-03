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03.02.2019, 21:16

"Выживаем, как можем": в Луганске подняли цены на хлеб

"Выживаем, как можем": в Луганске подняли цены на хлеб - Фото
Фото: LIGA.net

Собеседники LIGA.net рассказали о ситуации с ценами на хлеб в захваченном гибридными войсками РФ Луганске

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Во временно оккупированном Луганске выросли цены на хлеб и муку. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители.

"С сегодняшнего дня подорожал хлеб на один рубль. Сейчас он стоит уже 12 рублей (6 грн, - ред.), муку раньше можно было купить за 26-27 рублей (2 кг), то сегодня уже 30 рублей (15 грн, - ред)", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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Другой источник в городе уточнил, что продуктов украинского производства стало больше в магазинах. "Они на порядок дороже, но есть, конечно, что уже нас радует. Но многие тут, однозначно выживают, как могут", - добавил он.

По его словам, минимальная пенсия сейчас  в Луганске составляет 3 тыс 100 рублей (1550 грн, - ред).

По информации LIGA.net, многие луганчане жаловались на лекарства российского производства.

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Теги: боевики, война, Донбасс, Луганск, цены на хлеб
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