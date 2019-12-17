Исследование: более 75% водителей игнорируют ремни безопасности

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Более 75% водителей в Украине не пользуются ремнями безопасности. Об этом говорится в результатах исследования Центра демократии и верховенства права (CEDEM).

"Мы недавно представили всеукраинское исследование, которое показало, что более 75% водителей игнорируют ремни безопасности. 24% водителей используют, это средний показатель", - отметила заместитель директора Центра демократии и верховенства права Олеся Холопик.

Она напомнила, что штраф за за непристегнутый ремень безопасности составляет 51 грн. В прошлом году ремнями безопасности пользовались 23% водителей и пассажиров, в 2017 - 15%.

Исследование проводилось третий раз, специалисты использовали метод наблюдения.