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Исследование: более 75% водителей игнорируют ремни безопасности

Исследование: более 75% водителей игнорируют ремни безопасности - Фото
Фото: depositphotos.com
17.12.2019, 15:17

По данным исследования CEDEM, только 24% водителей пользуются ремнями безопасности

Более 75% водителей в Украине не пользуются ремнями безопасности. Об этом говорится в результатах исследования Центра демократии и верховенства права (CEDEM).

"Мы недавно представили всеукраинское исследование, которое показало, что более 75% водителей игнорируют ремни безопасности. 24% водителей используют, это средний показатель", - отметила заместитель директора Центра демократии и верховенства права Олеся Холопик.

Она напомнила, что штраф за за непристегнутый ремень безопасности составляет 51 грн. В прошлом году ремнями безопасности пользовались 23% водителей и пассажиров, в 2017 - 15%.

Исследование проводилось третий раз, специалисты использовали метод наблюдения.

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исследование водитель ремень безопасности CEDEM
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